В частности данные по рейсам появляются ежесуточно в полночь. Об этом говорится на сайте.
Заметьте Тяжелораненые дети и целые семьи из обстрелянных колонн беженцев из Мариуполя прибыли во Львов
Укрзализныця объявила график поездов
На 5 апреля объявили такие дополнительные рейсы:
Краматорск
- 13:00 – 274/273 Краматорск – Львов;
- 16:00 – 276/275 Краматорск – Львов;
- 18:00 – 278/277 Краматорск – Львов;
Другие
- 14:00 – 5501 Новозолотаревка – Лозовая;
- 16:10 – 7931 Покровск – Днепр;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.
Международные эвакуационные рейсы объявили следующие:
Польша:
- 07:10 – 35/36 Львов – Пшемысль (билеты в продаже);
- 08:30 – 715/716 Киев-Пас – Винница (билеты в продаже, 11: 25) – Пшемысль (билеты в продаже);
- 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм (билеты в продаже, оформлять до станции Ягодин);
- 17:02 – 814/813 Львов – Хелм (билеты в продаже, оформлять до станции Ягодин);
- 18:22 – 35/36 Одесса – Пшемысль (билеты в продаже);
- 19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм (билеты в продаже).
Словакия:
- 11: 35 № 8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49);
- 16:50 № 961 Чоп – Чиерна-над-Тисоу – Кошице (прибытие 18:13).
Венгрия:
В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп-Захонь (билеты в продаже);
- 12: 30 №33 Мукачево – Будапешт;
- 16: 30 №32521 Мукачево – Будапешт;
Чехия:
- Билеты отсутствуют
Румыния:
- 23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния);
Австрия:
- 14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена.
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