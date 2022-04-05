Зокрема дані щодо рейсів з'являються щодоби опівночі. Про це мовиться на сайті.

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Укрзалізниця оголосила графік евакуаційних поїздів

На 5 квітня оголосили такі додаткові рейси:

Краматорськ

13:00 – 274/273 Краматорськ – Львів;

16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів;

18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів;

Інші

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;

16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро;

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.

Міжнародні евакуаційні рейси оголосили такі:

Польща:

07:10 – 35/36 Львів – Пшемисль (квитки у продажу);

08:30 – 715/716 Київ – Пас-Вінниця(квитки у продажу, 11:25) – Пшемисль (квитки у продажу);

10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм (квитки у продажу, оформляти до станції Ягодин);

17:02 – 814/813 Львів – Хелм (квитки у продажу, оформляти до станції Ягодин);

18:22 – 35/36 Одеса – Пшемисль (квитки у продажу);

19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм (квитки у продажу).

Словаччина:

11:35 № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (прибуття 13:49);

16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13).

Угорщина:

Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь (квитки у продажу);

12:30 №33 Мукачево – Будапешт;

16:30 №32521 Мукачево – Будапешт;

Чехія:

Квитки відсутні

Румунія:

23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія);

Австрія:

14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень.

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