В Укрзализныце 8 апреля обновили информацию о движении электричек в Хмельницкой, Запорожской и Львовской областях. Сейчас пригородные поезда отменили только на Хмельнитчине, а по двум другим областям должны предоставить ответ за неделю.

Соответствующее заявление опубликовал глава Укрзализныци Владислав Криклий. Его также продублировали на сайте "Укрзализныци". Актуально Укрзализныця возобновила региональный поезд Львов – Ровно Информация о движении поездов в Хмельницкой области Решение о приостановке движения пригородных поездов приняла региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Также электрички, которые идут транзитом через область, посадку и высадку пассажиров не будут осуществлять.

При том подвижной состав рейсов из Хмельницкой области задействуют в соседних областях, чтобы разгрузить другие направления. Что известно о движении поездов в Запорожье и Львове Сейчас поезда, в том числе и пригородные, в этих областях курсируют без изменений.

Не ограничивают продажу билетов и будут осуществлять посадку-высадку.

Относительно дополнительных ограничений в Укрзализныце обещают сообщить в течение недели. Обратите внимание! В железнодорожной компании сейчас согласовывают специальные рейсы в карантинные области, чтобы вывезти пассажиров. В Укрзализныце дополнительно напоминают о необходимости соблюдения масочного режима – инспекторы совместно с полицейскими проводят рейды.