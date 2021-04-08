Отменяют пригородные поезда: Укрзализныця объявила об изменениях в областях красной зоны
В Укрзализныце 8 апреля обновили информацию о движении электричек в Хмельницкой, Запорожской и Львовской областях. Сейчас пригородные поезда отменили только на Хмельнитчине, а по двум другим областям должны предоставить ответ за неделю.
Источник:Укрзализныця
Соответствующее заявление опубликовал глава Укрзализныци Владислав Криклий. Его также продублировали на сайте "Укрзализныци".
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Информация о движении поездов в Хмельницкой области
- Решение о приостановке движения пригородных поездов приняла региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям.
- Также электрички, которые идут транзитом через область, посадку и высадку пассажиров не будут осуществлять.
- При том подвижной состав рейсов из Хмельницкой области задействуют в соседних областях, чтобы разгрузить другие направления.
Что известно о движении поездов в Запорожье и Львове
- Сейчас поезда, в том числе и пригородные, в этих областях курсируют без изменений.
- Не ограничивают продажу билетов и будут осуществлять посадку-высадку.
- Относительно дополнительных ограничений в Укрзализныце обещают сообщить в течение недели.
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