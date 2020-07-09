Укрзализныця своими действиями затягивает реализацию экспериментального проекта и делает все, чтобы он не начался никогда либо его реализация не была успешной.

Как сообщают СМИ, этим Укрзализныця подставляет Министра инфраструктуры Владислава Криклия относительно запуска частной тяги на железной дороге.

Уже почти год прошел с момента принятия решения на высшем уровне государства о введении частной тяги для перевозки грузов железнодорожным транспортом. Выполнение этой задачи было возложено на Министра инфраструктуры Владислава Криклия и Укрзализныцю. Прошел год, а частные локомотивы так и не поехали по пути Укрзализныци с грузовыми поездами,

– сообщается в СМИ.

Экспериментальный проект по допуску частных локомотивов был поддержан Министерством инфраструктуры. Проект должен реализовываться при полной поддержке и при содействии "Укрзализныци". Однако, не желая нарушать свое монопольное положение, Укрзализныця начала саботировать и замедлять реализацию проекта. Сначала Укрзализныця предоставила Министерству инфраструктуры предложения к процедуре согласования допуска частных локомотивов, которые содержали обязательное согласование участков с Укрзализныцей и жесткие условия к заявителям, что существенно осложняло заявителю успешное прохождение процедуры.

Как следствие, процесс рассмотрения заявок потенциальных участников утонул в трясине бюрократических процедур и заседаний специально созданной Комиссии Министерства инфраструктуры, к которой подключили трех представителей Укрзализныци. Рассмотрение заявлений осуществляется месяцами и значительная их часть возвращается за формальными причинами. Пока никакого решения о допуске частных локомотивов так и не принято, отмечает издание.

Технологический процесс перевозки грузов частными локомотивами не отработан и пока не понятно когда и как частный локомотив сможет повезти грузы по железнодорожному пути Укрзализныци. В этом вопросе Укрзализныця максимально затягивает процесс. Только недавно создана рабочая группа "Укрзализныци" для решения этого важного вопроса и собирается она очень редко. А без единой технологии взаимодействия между Укрзализныцей и владельцем частного локомотива дальнейшее движение будет невозможно,

– сказано в статье одного из СМИ.

Нерешенным остается вопрос установления тарифа на перевозки грузов частными локомотивами. Действующими приказами Министерства инфраструктуры установлено неравные тарифные условия для локомотивов Укрзализныци и частных локомотивов – фактически частный локомотив считается грузом на своих осях, за перевозку которого нужно заплатить втрое дороже локомотива Укрзализныци (коэффициент составляет 3,722), потому что считают его не как собственный локомотив, а как груз на осях по стоимости 18 вагонов.

"Реализация участия в экспериментальном проекте должно осуществляться на основании договора о допуске частных локомотивов, который будет заключаться между Укрзализныцей и владельцем частного локомотива. Укрзализныця должна подготовить соответствующий договор о допуске частных локомотивов. Однако, Укрзализныця подставила ведомство Криклия и договор только разрабатывается специалистами Укрзализныци, которые не очень спешат с его подготовкой", – отмечает автор материала.