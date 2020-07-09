Укрзалізниця своїми діями затягує реалізацію експериментального проєкту та робить усе, щоб він не почався ніколи або його реалізація не була успішною.

Як повідомляють ЗМІ, цим Укрзалізниця підставляє Міністра інфраструктури Владислава Криклія стосовно запуску приватної тяги на залізниці.

Уже майже рік минув з моменту прийняття рішення на найвищому рівні держави щодо запровадження приватної тяги для перевезення вантажів залізничним транспортом. Виконання цього завдання було покладено на Міністра інфраструктури Владислава Криклія та Укрзалізницю. Минув рік, а приватні локомотиви так і не поїхали по колії Укрзалізниці з вантажними поїздами,

– повідомляється у ЗМІ.

Експериментальний проєкт щодо допуску приватних локомотивів був підтриманий Міністерством інфраструктури. Проєкт мав реалізовуватися при повній підтримці та за сприяння Укрзалізниці. Проте, не бажаючи порушувати своє монопольне становище, Укрзалізниця почала саботувати та сповільнювати реалізацію проєкту. Спочатку Укрзалізниця надала Міністерству інфраструктури пропозиції до процедури погодження допуску приватних локомотивів, що містили обов’язкове погодження дільниць з Укрзалізницею та жорсткі умови до заявників, що суттєво ускладнювало заявнику успішне проходження процедури.

Як наслідок, процес розгляду заявок потенційних учасників потонув у трясовині бюрократичних процедур та засідань спеціально утвореної Комісії Міністерства інфраструктури, до якої включено трьох представників Укрзалізниці. Розгляд заяв здійснюється місяцями та значна їх частина повертається за формальними причинами. Наразі жодного рішення про допуск приватних локомотивів так і не прийнято, зазначає видання.

Технологічний процес перевезення вантажів приватними локомотивами не відпрацьовано та наразі не зрозуміло коли і як приватний локомотив зможе повезти вантажі по залізничній колії Укрзалізниці. У цьому питанні Укрзалізниця максимально затягує процес. Тільки нещодавно створено робочу групу в Укрзалізниці для вирішення цього важливого питання і збирається вона дуже рідко. А без єдиної технології взаємодії між Укрзалізницею та власником приватного локомотива подальший рух буде неможливий,

– сказано в статті одного зі ЗМІ.

Невирішеним залишається питання встановлення тарифу на перевезення вантажів приватними локомотивами. Діючими наказами Міністерства інфраструктури встановлено нерівні тарифні умови для локомотивів Укрзалізниці та приватних локомотивів – фактично приватний локомотив вважається вантажем на своїх осях, за перевезення якого потрібно заплатити утричі дорожче локомотива Укрзалізниці (коефіцієнт складає 3,722), бо вважають його не як власний локомотив, а як вантаж на осях за вартістю 18 вагонів.

"Реалізація участі у експериментальному проєкті має здійснюватися на підставі договору про допуск приватних локомотивів, що укладатиметься між Укрзалізницею та власником приватного локомотива. Укрзалізниця мала би підготувати відповідний договір про допуск приватних локомотивів. Однак, Укрзалізниця підставила відомство Криклія і договір тільки розробляється фахівцями Укрзалізниці, які не дуже поспішають з його підготовкою", – зазначає автор матеріалу.