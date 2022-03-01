Покинуть наше государство иностранцам помогает Укрзализныця. На фоне боевых действий они могут уехать из Украины.
Важно Госпогранслужба заявляет о снижении пассажиропотока на западной границе
Также компания осуществляет эвакуационные рейсы из горячих точек в крупные транспортные хабы.
Откуда женщины, дети, люди с инвалидностью и пожилые люди могут добраться до границы с нашими западными партнерами,
– рассказали в "Укрзализныце".
1 марта запустили дизель-поезда по маршруту Львов – Ковель – Ягодин – Холм.
Вся актуальная информация о рейсах доступна на медиаресурсах Мининфраструктуры и "Укрзалізниці".