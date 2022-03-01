Покинути нашу державу іноземцям допомагає Укрзалізниця. На тлі бойових дій вони можуть виїхати з України.

Важливо Держприкордонслужба заявляє про зниження пасажиропотоку на західному кордоні

Також компанія здійснює евакуаційні рейси з гарячих точок до великих транспортних хабів.

Звідки жінки, діти, люди з інвалідністю та люди літнього віку можуть дістатися до кордону з нашими західними партнерами,

– розповіли в "Укрзалізниці".

1 березня запустили дизель-поїзди за маршрутом Львів – Ковель – Ягодин – Холм.

Уся актуальна інформація щодо рейсів доступна на медіаресурсах Мінінфраструктури та "Укрзалізниці".

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