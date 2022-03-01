Покинути нашу державу іноземцям допомагає Укрзалізниця. На тлі бойових дій вони можуть виїхати з України.
Важливо Держприкордонслужба заявляє про зниження пасажиропотоку на західному кордоні
Також компанія здійснює евакуаційні рейси з гарячих точок до великих транспортних хабів.
1 березня запустили дизель-поїзди за маршрутом Львів – Ковель – Ягодин – Холм.
Уся актуальна інформація щодо рейсів доступна на медіаресурсах Мінінфраструктури та "Укрзалізниці".
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