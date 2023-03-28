Об обновлении правил сообщили в пресс-службе компании.
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Новые изменения в Правилах перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины уже вступили в силу.
Официально разрешено возвращать пассажиру полную стоимость билета и половину стоимости плацкарты, если пассажир возвращает билет не менее чем за 6 часов до отправления поезда (ранее – не менее 9 часов), а также разрешено возвращать полную стоимость билета (а не 10%, как было раньше) после отправления поезда,
– отметили в Укрзализныце.
В то же время добавили, что вернуть стоимость билета можно не более чем через час после отправления поезда. Впрочем, стоимость плацкарты при этом не возвращается.
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Какие еще изменения ввели на Укрзализныце
- Официально упрощен процесс оформления заказов для перевозки организованных групп пассажиров. Ранее, согласно правилам, оформлять такой заказ можно было только в письменном виде лично. Теперь процедуру можно перенести в онлайн;
- урегулирован вопрос заказа перевозок автомобиля через электронные сервисы;
- уточнен порядок оплаты за перевозку собак и мелких домашних животных;
- введена новая категория поездов, которой ранее юридически не существовало – местные поезда, приспособленные для соединения инфраструктуры разных видов транспорта, а также определен порядок оформления, проезда и возвращения проездных документов для такого сообщения.
Правила, которыми мы руководствовались ранее, были приняты еще в 2006 году, а последние изменения в них вносились в 2019 году: они уже не отвечали современным потребностям пассажиров и железной дороги и ограничивали нас в предоставлении качественного сервиса перевозок,
– объяснили в Укрзализныце.