Об обновлении правил сообщили в пресс-службе компании.

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Новые изменения в Правилах перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины уже вступили в силу.

Официально разрешено возвращать пассажиру полную стоимость билета и половину стоимости плацкарты, если пассажир возвращает билет не менее чем за 6 часов до отправления поезда (ранее – не менее 9 часов), а также разрешено возвращать полную стоимость билета (а не 10%, как было раньше) после отправления поезда,

– отметили в Укрзализныце.

В то же время добавили, что вернуть стоимость билета можно не более чем через час после отправления поезда. Впрочем, стоимость плацкарты при этом не возвращается.

Обратите внимание! Вернуть билет после отправления поезда возможно только офлайн.

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Какие еще изменения ввели на Укрзализныце

Официально упрощен процесс оформления заказов для перевозки организованных групп пассажиров. Ранее, согласно правилам, оформлять такой заказ можно было только в письменном виде лично. Теперь процедуру можно перенести в онлайн;

урегулирован вопрос заказа перевозок автомобиля через электронные сервисы;



уточнен порядок оплаты за перевозку собак и мелких домашних животных;

введена новая категория поездов, которой ранее юридически не существовало – местные поезда, приспособленные для соединения инфраструктуры разных видов транспорта, а также определен порядок оформления, проезда и возвращения проездных документов для такого сообщения.

Правила, которыми мы руководствовались ранее, были приняты еще в 2006 году, а последние изменения в них вносились в 2019 году: они уже не отвечали современным потребностям пассажиров и железной дороги и ограничивали нас в предоставлении качественного сервиса перевозок,

– объяснили в Укрзализныце.