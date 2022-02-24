Соответствующее сообщение обнародовал Сергей Лещенко, который является представителем государства в Укрзализныце. Об этом он написал в 9.15 24 февраля.

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Укрзализныця эвакуирует людей из Донбасса

Укрзализныця обеспечивает эвакуацию из Донецкой и Луганской областей,

– заявил Лещенко.

Чиновник объяснил, что людей вывозят:

Сватового;

Рубежного;

Лисичанская;

Краматорская;

Мариуполь;

Константиновки;

координаторов военно-гражданской администрации.