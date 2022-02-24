Соответствующее сообщение обнародовал Сергей Лещенко, который является представителем государства в Укрзализныце. Об этом он написал в 9.15 24 февраля.

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Укрзализныця эвакуирует людей из Донбасса

Укрзализныця обеспечивает эвакуацию из Донецкой и Луганской областей,
– заявил Лещенко.

Чиновник объяснил, что людей вывозят:

  • Сватового;
  • Рубежного;
  • Лисичанская;
  • Краматорская;
  • Мариуполь;
  • Константиновки;
  • координаторов военно-гражданской администрации.