Соответствующую информацию в компании обновляют каждый раз в полночь. На 34 день войны запланировали рейсы из Харькова, Краматорска и 3 других городов.

Отметьте Из Луганщины удалось вывезти еще более 400 человек

Укрзализныця запланировала 6 эвакуационных рейсов в Украине

Время отправки может изменяться. Информация обновляется ежедневно около 00:00,

– предупредили в Укрзализныце.

Компания запланировала следующие украинские рейсы:

11:30 – №229/230 Харьков – Ужгород;

13:00 – №274/273 Краматорск – Львов;

16:00 – №276/275 Краматорск – Львов;

14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая;

16:10 – 7931 Покровск – Днепр;

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

Международные эвакуационные рейсы на 29 марта объявили по следующим странам:

Польша:

07:10 – 35/36 Львов – Пшемысль (билеты есть в продаже);

08:30 – 715/716 Киев – ас-Винница (билеты есть в продаже/ 11:25) – Пшемысль (билеты есть в продаже);

10:30 – 901/902 Днепр – Хелм (билеты есть в продаже и оформлять до станции Ягодин);

17:02 – 814/813 Львов – Хелм;

18:22 – 35/36 Одесса – Пшемысль (билеты есть в продаже);

19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм (билеты есть в продаже).

Словакия:

11:35 № 8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (билеты есть в продаже, прибытие 13:49);

16:50 № 961 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (билеты есть в продаже, прибытие 18:13).

Венгрия:

В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь (билеты есть в продаже);

12:30 №33 Мукачево – Будапешт (билеты есть в продаже);

16:30 №32521 Мукачево – Будапешт (билеты есть в продаже).

Румыния:

23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния).

Австрия:

14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена.

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