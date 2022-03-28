Из Северодонецка вывезли 211 человек

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он сообщил, что удалось вывезти более 400 жителей Луганщины.

Кстати Франция, Греция и Турция планируют запустить гумкоридор в Мариуполь.

Людей эвакуировали автобусами. По информации Гайдая, на железнодорожные станции Донбасса удалось вывезти:

  • 211 северодончан;
  • 120 лисичан;
  • 20 рубижан;
  • 10 жителей Горной общины;
  • 58 человек из Кременной;
  • 30 человек из Попасной.

Каждый день вместе с Патрульной полицией, ГСЧС и волонтерами мы стараемся использовать день на максимум и обезопасить как можно больше людей.
– написал Гайдай.

Это важно – В Украине 28 марта гуманитарных коридоров не будет из-за возможных провокаций врага: смотрите видео