Из Северодонецка вывезли 211 человек

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он сообщил, что удалось вывезти более 400 жителей Луганщины.

Кстати Франция, Греция и Турция планируют запустить гумкоридор в Мариуполь.

Людей эвакуировали автобусами. По информации Гайдая, на железнодорожные станции Донбасса удалось вывезти:

211 северодончан;

120 лисичан;

20 рубижан;

10 жителей Горной общины;

58 человек из Кременной;

30 человек из Попасной.

Каждый день вместе с Патрульной полицией, ГСЧС и волонтерами мы стараемся использовать день на максимум и обезопасить как можно больше людей.

– написал Гайдай.

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