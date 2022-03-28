Из Северодонецка вывезли 211 человек
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он сообщил, что удалось вывезти более 400 жителей Луганщины.
Кстати Франция, Греция и Турция планируют запустить гумкоридор в Мариуполь.
Людей эвакуировали автобусами. По информации Гайдая, на железнодорожные станции Донбасса удалось вывезти:
- 211 северодончан;
- 120 лисичан;
- 20 рубижан;
- 10 жителей Горной общины;
- 58 человек из Кременной;
- 30 человек из Попасной.
Каждый день вместе с Патрульной полицией, ГСЧС и волонтерами мы стараемся использовать день на максимум и обезопасить как можно больше людей.
– написал Гайдай.
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