Із Сєвєродонецька вивезли 211 людей

Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він повідомив про те, що вдалося вивезти понад 400 мешканців Луганщини.

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Людей евакуйовували автобусами. За інформацією Гайдая, до залізничних станцій Донеччини вдалося вивезти:

211 сєвєродончан;

120 лисичан;

20 рубіжан;

10 мешканців Гірської громади;

58 людей з Кремінної;

30 людей з Попасної.

Щодня разом з Патрульною поліцією, ДСНС та волонтерами ми намагаємося використати день на максимум та убезпечити якомога більшу кількість людей,

– написав Гайдай.

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