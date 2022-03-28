Із Сєвєродонецька вивезли 211 людей

Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він повідомив про те, що вдалося вивезти понад 400 мешканців Луганщини.

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Людей евакуйовували автобусами. За інформацією Гайдая, до залізничних станцій Донеччини вдалося вивезти:

  • 211 сєвєродончан;
  • 120 лисичан;
  • 20 рубіжан;
  • 10 мешканців Гірської громади;
  • 58 людей з Кремінної;
  • 30 людей з Попасної.

Щодня разом з Патрульною поліцією, ДСНС та волонтерами ми намагаємося використати день на максимум та убезпечити якомога більшу кількість людей,
– написав Гайдай.

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