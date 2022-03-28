Із Сєвєродонецька вивезли 211 людей
Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він повідомив про те, що вдалося вивезти понад 400 мешканців Луганщини.
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Людей евакуйовували автобусами. За інформацією Гайдая, до залізничних станцій Донеччини вдалося вивезти:
- 211 сєвєродончан;
- 120 лисичан;
- 20 рубіжан;
- 10 мешканців Гірської громади;
- 58 людей з Кремінної;
- 30 людей з Попасної.
Щодня разом з Патрульною поліцією, ДСНС та волонтерами ми намагаємося використати день на максимум та убезпечити якомога більшу кількість людей,
– написав Гайдай.
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