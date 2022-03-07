Таких недобросовестных проводников обнаружили в Укрзализныце. По данным национального перевозчика, двое сотрудников УЗ брали деньги с беженцев.

Важно Эвакуационные поезда на 7 марта

То есть фактически они собирали деньги с людей, которые эвакуировались бесплатными поездами. Проводников поймали Силы внутренней службы Укрзализныци. Проводники Равнистов К. Е. и Песчанский требовали с беженцев плату за проезд в размере 1500 гривен с человека. Инцидент произошел в поезде 36 Одесса – Перемышль.

Проводники уже уволены, материалы передаем в правоохранительные органы.

Укрзализныця работает круглосуточно

Ранее журналист и экс нардеп Сергей Лещенко заявил, что Укрзализныця сейчас работает в режиме 24/7.

В таких экстремальных условиях 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. С момента агрессии в западном направлении Укрзализныця эвакуировала более миллиона пассажиров. Это настоящий героизм,

– заявил Лещенко.

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