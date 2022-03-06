Многие автодороги разрушены, также закрыто авиапространство. Едва ли не единственная возможность убежать от войны – поехать поездом. В Укрзализныце сообщили об эвакуационных поездах на 7 марта

Стоит внимания Важно для волонтеров: Укрзализныця запустила сервис логистики гуманитарки "Железная помощь"

Донецкое направление

01:00 Краматорск – Ужгород (18 вагонов)

17:00 Краматорск – Ужгород (13 вагонов)

Одесское направление

22:30 №938/937 Одесса – Ужгород (19 вагонов)

Запорожье

2 рейса в течение дня по 20 вагонов каждый

Днепр

3 рейса в течение дня на 15 и 16 вагонов соответственно

Кривой Рог

2 рейса (12 и 15 вагонов)

Харьков

3 Интерсити+ Харьков – Львов в 07:00, 08:00 и 14:00

3 эвакуационных поезда (по 18 вагонов каждый)

А также электричками:

организовано челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;

из Харькова в Львов с пересадкой по Виннице;

из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.

Важно . Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

Международные эвакуационные рейсы