Многие автодороги разрушены, также закрыто авиапространство. Едва ли не единственная возможность убежать от войны – поехать поездом. В Укрзализныце сообщили об эвакуационных поездах на 7 марта
Стоит внимания Важно для волонтеров: Укрзализныця запустила сервис логистики гуманитарки "Железная помощь"
Донецкое направление
- 01:00 Краматорск – Ужгород (18 вагонов)
- 17:00 Краматорск – Ужгород (13 вагонов)
Одесское направление
- 22:30 №938/937 Одесса – Ужгород (19 вагонов)
Запорожье
- 2 рейса в течение дня по 20 вагонов каждый
Днепр
- 3 рейса в течение дня на 15 и 16 вагонов соответственно
Кривой Рог
- 2 рейса (12 и 15 вагонов)
Харьков
- 3 Интерсити+ Харьков – Львов в 07:00, 08:00 и 14:00
- 3 эвакуационных поезда (по 18 вагонов каждый)
А также электричками:
- организовано челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;
- из Харькова в Львов с пересадкой по Виннице;
- из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.
Международные эвакуационные рейсы
- №954 Львов – Хрубешув в 00:01;
- № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
- № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
- № 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
- № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
- № 7614/7615 Львов – Хелм в 09:30;
- № 908/907 Днепр – Хелм в 10:30
- № 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;
- № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
- №956 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением в 13.20;
- № 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
- №7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40.