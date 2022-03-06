Багато автошляхів зруйновані, також закритий авіапростір. Чи не єдина можливість втекти від війни – поїхати поїздом. В Укрзалізниці повідомили про евакуаційні потяги на 7 березня

Варте уваги Важливо для волонтерів: Укрзалізниця запустила сервіс логістики гуманітарки "Залізна допомога"

Донецький напрямок

  • 01:00 Краматорськ – Ужгород (18 вагонів)
  • 17:00 Краматорськ – Ужгород (13 вагонів)

Одеський напрямок

  • 22:30 №938/937 Одеса – Ужгород (19 вагонів)

Запоріжжя

  • 2 рейси протягом дня по 20 вагонів кожен

Дніпро

  • 3 рейси протягом дня на 15 і 16 вагонів відповідно

Кривий Ріг

  • 2 рейси (12 та 15 вагонів)

Харків

  • 3 Інтерсіті+ Харків – Львів о 07:00, 08:00 та 14:00
  • 3 евакуаційні поїзди (по 18 вагонів кожен)

А також електричками:

  • організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;
  • з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;
  • з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву.

Міжнародні евакуаційні рейси

  • № 954 Львів – Хрубешув о 00:01;
  • № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
  • № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
  • № 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;
  • № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
  • № 7614/7615 Львів – Хелм о 09:30;
  • № 908/907 Дніпро – Хелм о 10:30
  • № 902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
  • № 956 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням о 13.20;
  • № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40.