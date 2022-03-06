Багато автошляхів зруйновані, також закритий авіапростір. Чи не єдина можливість втекти від війни – поїхати поїздом. В Укрзалізниці повідомили про евакуаційні потяги на 7 березня

Варте уваги Важливо для волонтерів: Укрзалізниця запустила сервіс логістики гуманітарки "Залізна допомога"

Донецький напрямок

01:00 Краматорськ – Ужгород (18 вагонів)

17:00 Краматорськ – Ужгород (13 вагонів)

Одеський напрямок

22:30 №938/937 Одеса – Ужгород (19 вагонів)

Запоріжжя

2 рейси протягом дня по 20 вагонів кожен

Дніпро

3 рейси протягом дня на 15 і 16 вагонів відповідно

Кривий Ріг

2 рейси (12 та 15 вагонів)

Харків

3 Інтерсіті+ Харків – Львів о 07:00, 08:00 та 14:00

3 евакуаційні поїзди (по 18 вагонів кожен)

А також електричками:

організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;

з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;

з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву.

Важливо. Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

Міжнародні евакуаційні рейси