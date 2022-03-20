В компании отмечают, что возврат к систематизированным продажам билетов на международные рейсы позволит пассажирам планировать свое путешествие заранее. Кроме того, это гарантированно обеспечит места в вагоне, ведь посадка будет производиться по билетам.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий 4 недели войны

Проезд поездами Укрзализныци снова платный

Руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский рассказал, что около 2,75 миллиона украинцев и граждан других стран уже удалось спасти железной дорогой, и они были доставлены в безопасные места.

Мы продолжим это делать сознательно оставляя все внутренние эвакуационные рейсы бесплатными. Это вопрос чести для нас, ведь каждый должен иметь возможность обезопасить себя и своих близких, оставив самые горячие точки в безопасных вагонах.

– подчеркнул Перцовский.

Вместе с тем руководитель отметил, что в настоящее время нормализуется трафик за границу – около 12 тысяч пассажиров в день вместо 20 тысяч еще неделю назад. Поэтому компания решила систематизировать процесс посадки и ввести возможность цивилизованно купить билеты, оплатив услуги перевозчика.

Укрзализныце возвращение оплаты проезда, по словам Перцовского, позволит прежде всего выполнить свои зарплатные обязательства перед поездными бригадами – они с первого дня полномасштабного вторжения России самоотверженно отправляются в спасательные эвакуационные рейсы, кое-где курсируя по две недели подряд.

К слову, в компании напомнили, что эвакуационные рейсы внутри страны, в свою очередь, не требуют билетов – посадка бесплатная, а приоритет предоставляют детям и матерям. По ссылке можно найти полный список актуальных рейсов, а рейсы с платными билетами обозначены звездочкой.

Обратите внимание – Как живут люди в метро Киева: смотрите видео