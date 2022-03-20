У компанії зазначають, що повернення до систематизованого продажу квитків на міжнародні рейси дозволить пасажирам планувати свою подорож заздалегідь. Крім того, це гарантовано забезпечить місця у вагоні, адже посадка здійснюватиметься за квитками.

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Проїзд потягами Укрзалізниці знову платний

Керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський розповів, що близько 2,75 мільйона українців та громадян інших країн вже вдалось врятувати залізницею і було доставлено до безпечних місць.

Ми продовжимо це робити, свідомо залишаючи всі внутрішні евакуаційні рейси безкоштовними. Це питання честі для нас, адже кожен повинен мати можливість убезпечити себе та своїх близьких, покинувши найгарячіші точки у безпечних вагонах,

– наголосив Перцовський.

Разом з тим керівник зазначив, що наразі нормалізується трафік за кордон – близько 12 тисяч пасажирів на день замість 20 тисяч ще тиждень тому. Тому компанія вирішила систематизувати процес посадки і ввести можливість цивілізовано придбати квитки, оплативши послуги перевізника.

Укрзалізниці повернення оплати проїзду, за словами Перцовського, дозволить передусім виконати свої зарплатні зобов'язання перед поїзними бригадами – вони з першого дня повномасштабного вторгнення Росії самовіддано вирушають у рятівні евакуаційні рейси, подекуди курсуючи по два тижні поспіль.

До слова, у компанії нагадали, що евакуаційні рейси всередині країни, своєю чергою, не потребують квитків – посадка є безкоштовною, а пріоритет надають дітям і матерям. За посиланням можна знайти повний перелік актуальних рейсів, а рейси з платними квитками позначені зірочкою.

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