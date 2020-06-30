Укрзализныця частично возобновила движение пригородных поездов в Волынской и Ровненской областях. Произошло это 30 июня согласно решениям об ослаблениях карантина от областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Подробнее о возобновлении движения поездов на Волыни и Ровненщине

Об этом перевозчик сообщил на своем сайте. Сейчас запланировано курсирование 10 пригородных поездов.

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Какие поезда возобновляют движение с 30 июня на Волыни и Ровненщине

№6092/6091 Ровно – Львов,



№6096/6095 Львов – Ровно,



№6384/6383 Красное – Ровно – Здолбунов,



№6382/6381 Здолбунов – Ровно – Красне,



№6302 Иваничи – Ковель,



№6307 Ковель – Иваничи,



№6341/6342 Сарны – Здолбунов,



№6335/6336 Здолбунов – Сарны,



№6319/6321 Сарны – Рафаловка, Чарторийск — Ковель,



№6320/6322 Ковель – Чарторийск, Рафаловка – Сарны.

С расписанием можете ознакомиться на сайте Львовской железной дороги.

Также Укрзализныця призвала пассажиров строго соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантинным ограничениям.

Какие сегодня действуют ограничения

Количество пассажиров в Ровненской области должно составлять не менее 50 процентов от общего числа мест для сидения. А в Волынской области должны быть заняты все места для сидения.

Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты.

Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий будут осуществлять поездная бригада и сотрудники военизированной охраны. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции.

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Возобновят ли движение остальные поезда

В Укрзализныце напомнили, что сегодня в Украине действует адаптивный карантин. То есть, на основе постановления Кабмина решение об ослаблении или усилении карантина принимают региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Происходит это в каждой области отдельно. А их решения касаются и назначения пригородных поездов.

Поэтому в случае принятия соответствующих решений со стороны комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС возобновление движения пригородных поездов будет продолжаться.