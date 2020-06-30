Укрзализныця возобновляет движение пригородных поездов на Волыни и Ровненщине: какие направления
Укрзализныця частично возобновила движение пригородных поездов в Волынской и Ровненской областях. Произошло это 30 июня согласно решениям об ослаблениях карантина от областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Подробнее о возобновлении движения поездов на Волыни и Ровненщине
Об этом перевозчик сообщил на своем сайте. Сейчас запланировано курсирование 10 пригородных поездов.
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Какие поезда возобновляют движение с 30 июня на Волыни и Ровненщине
- №6092/6091 Ровно – Львов,
- №6096/6095 Львов – Ровно,
- №6384/6383 Красное – Ровно – Здолбунов,
- №6382/6381 Здолбунов – Ровно – Красне,
- №6302 Иваничи – Ковель,
- №6307 Ковель – Иваничи,
- №6341/6342 Сарны – Здолбунов,
- №6335/6336 Здолбунов – Сарны,
- №6319/6321 Сарны – Рафаловка, Чарторийск — Ковель,
- №6320/6322 Ковель – Чарторийск, Рафаловка – Сарны.
Также Укрзализныця призвала пассажиров строго соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантинным ограничениям.
Какие сегодня действуют ограничения
- Количество пассажиров в Ровненской области должно составлять не менее 50 процентов от общего числа мест для сидения. А в Волынской области должны быть заняты все места для сидения.
- Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты.
- Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий будут осуществлять поездная бригада и сотрудники военизированной охраны. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции.
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Возобновят ли движение остальные поезда
В Укрзализныце напомнили, что сегодня в Украине действует адаптивный карантин. То есть, на основе постановления Кабмина решение об ослаблении или усилении карантина принимают региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Происходит это в каждой области отдельно. А их решения касаются и назначения пригородных поездов.
Поэтому в случае принятия соответствующих решений со стороны комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС возобновление движения пригородных поездов будет продолжаться.