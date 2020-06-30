Укрзалізниця частково відновила рух приміських поїздів у Волинській і Рівненській областях. Сталося це 30 червня відповідно до рішень про послаблення карантину від обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Детальніше про відновлення руху поїздів на Волині та Рівненщині

Про це перевізник повідомив на своєму сайті. Наразі заплановано курсування 10 приміських поїздів.

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Як потяги відновлюють рух з 30 червня на Волині та Рівненщині

№6092/6091 Рiвне – Львів,

№6096/6095 Львів – Рівне,

№6384/6383 Красне – Рівне – Здолбунів,

№6382/6381 Здолбунiв – Рівне – Красне,

№6302 Іваничі – Ковель,

№6307 Ковель – Іваничі,

№6341/6342 Сарни – Здолбунiв,

№6335/6336 Здолбунiв – Сарни,

№6319/6321 Сарни – Рафалівка, Чорторийськ — Ковель,

№6320/6322 Ковель – Чорторийськ, Рафалівка – Сарни.

З розкладом можете ознайомитися на сайті Львівської залізниці.

Також Укрзалізниця закликала пасажирів суворо дотримуватись усіх санітарних норм і серйозно ставитись до карантинних обмежень.

Які сьогодні діють обмеження

Кількість пасажирів у Рівненській області має становити щонайменше 50 відсотків від загального числа місць для сидіння. А у Волинській області мають бути зайнятими всі місця для сидіння.

Також обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту.

Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів будуть здійснювати поїзна бригада та працівники воєнізованої охорони. У разі виявлення порушень залізничники викликатимуть працівників Національної поліції.

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Чи відновлять рух решта поїздів

В Укрзалізниці нагадали, що сьогодні в Україні діє адаптивний карантин. Тобто, на основі постанови Кабміну рішення про послаблення чи поселення карантину ухвалюють регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відбувається це в кожній області окремо. А їхні рішення стосуються й призначення приміських поїздів.

Тому у разі ухвалення відповідних рішень з боку комісій з питань ТЕБ і НС поновлення руху приміських поїздів буде продовжуватися.

Важливо! Станом на 30 червня на Рівненщині підтвердили 3 712 (+74 нових) випадків COVID-19. Померли тут 70 людей (+2), а одужати вдалося 1 769 пацієнтам (+17). Щодо Волині, то тут захворіли 2 368 осіб (+56), померли 60 людей і одужали 694 осіб (+1). Станом на 29 червня цим областям МОЗ не дозволяло послаблювати карантин.



Загалом в Україні виявили 44 334 інфікованих (+706). З них померли 19 115 осіб (+88). Натомість одужати вдалося 24 060 пацієнтам.