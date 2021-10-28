Пресс-служба Укрзализныци сообщила, что первый пассажирский поезд №30 отправился по маршруту Ужгород – Киев. Задержка поезда составляла больше 1 часа.
Заметьте На Львовщине поезд насмерть сбил мужчину
В дальнейшем все пассажирские поезда, которые с 27 октября изменили маршрут из-за аварии, вернутся к своему привычному маршруту и будут следовать с минимальной задержкой,
– говорится в сообщении.
В Укрзализныце поблагодарили всех пассажиров за понимание, а монтеров путей и оперативников – за быструю работу.
На Житомирщине с рельсов сошли вагоны
По данным СМИ, с рельсов сошли 10 пустых грузовых вагонов. Это повлекло значительные задержки в движении поездов. Кроме того, нарушили габариты 2 путей.
В частности, поезд №105 Киев – Одесса задержался на 6 часов.
До 5 часов задержались поезда:
- №41 Днепр – Трускавец;
- №771 Киев – Хмельницкий;
- №110 Львов – Херсон.
Сообщение Укрзализныци:
Укрзализныця возобновила движение по участку, где произошел сход грузовых вагонов.
Первый пассажирский поезд №30 Ужгород – Киев отправился со ст. Чернорудка (Житомирская область) и проедет по четному пути следования. Задержка поезда составила больше 1 часа.
В дальнейшем все пассажирские поезда, которые с 27 октября изменили маршрут из-за аварии, вернутся к своему привычному маршруту и будут следовать с минимальной задержкой.
Спасибо всем пассажирам за понимание, а нашим монтерам путей и оперативникам – за быструю работу!