Пресс-служба Укрзализныци сообщила, что первый пассажирский поезд №30 отправился по маршруту Ужгород – Киев. Задержка поезда составляла больше 1 часа.

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В дальнейшем все пассажирские поезда, которые с 27 октября изменили маршрут из-за аварии, вернутся к своему привычному маршруту и будут следовать с минимальной задержкой,

– говорится в сообщении.

В Укрзализныце поблагодарили всех пассажиров за понимание, а монтеров путей и оперативников – за быструю работу.

На Житомирщине с рельсов сошли вагоны

По данным СМИ, с рельсов сошли 10 пустых грузовых вагонов. Это повлекло значительные задержки в движении поездов. Кроме того, нарушили габариты 2 путей.

В частности, поезд №105 Киев – Одесса задержался на 6 часов.

До 5 часов задержались поезда:

№41 Днепр – Трускавец;

№771 Киев – Хмельницкий;

№110 Львов – Херсон.

Сообщение Укрзализныци:

Укрзализныця возобновила движение по участку, где произошел сход грузовых вагонов.

Первый пассажирский поезд №30 Ужгород – Киев отправился со ст. Чернорудка (Житомирская область) и проедет по четному пути следования. Задержка поезда составила больше 1 часа.

В дальнейшем все пассажирские поезда, которые с 27 октября изменили маршрут из-за аварии, вернутся к своему привычному маршруту и будут следовать с минимальной задержкой.

Спасибо всем пассажирам за понимание, а нашим монтерам путей и оперативникам – за быструю работу!