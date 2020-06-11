Укрзализныця возобновила движение поездов в Винницкой области: где и когда
В Винницкой области частично возобновили железнодорожное сообщение. Укрзализныця начала продажу билетов на поезда дальнего следования, которые будут делать остановки в Винницкой области.
Возобновить железнодорожное сообщение в Винницкой области решили после того, как Винницкая ОГА приняла решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий. Об этом говорится в сообщении Укрзализныци.
В то же время Минздрав хочет усилить карантин из-за роста количества больных COVID-19
Какие поезда будут останавливаться в Винницкой области
Пока в Винницкой области будут останавливаться три поезда.
С 11 июня:
- №106/105 Одесса — Киев на станции Винница
- №772/771 Хмельницкий — Киев на станции Гнивань
С 13 июня:
- № 779/780 Сумы – Винница (будет курсировать каждую субботу и воскресенье).
Какие правила следует соблюдать на вокзалах и в поездах:
- Нужно находиться на вокзалах, платформах и в поездах исключительно в защитных масках.
- Следует пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.
- Пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам
- Пользоваться санитайзерами для рук.
- Соблюдать социальную дистанцию – не менее 1,5 метра.
- В случае выявления симптомов ОРВИ оставаться дома.