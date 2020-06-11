В Винницкой области частично возобновили железнодорожное сообщение. Укрзализныця начала продажу билетов на поезда дальнего следования, которые будут делать остановки в Винницкой области.

Возобновить железнодорожное сообщение в Винницкой области решили после того, как Винницкая ОГА приняла решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий. Об этом говорится в сообщении Укрзализныци.

В то же время Минздрав хочет усилить карантин из-за роста количества больных COVID-19

Какие поезда будут останавливаться в Винницкой области

Пока в Винницкой области будут останавливаться три поезда.

С 11 июня:

№106/105 Одесса — Киев на станции Винница



№772/771 Хмельницкий — Киев на станции Гнивань

С 13 июня:

№ 779/780 Сумы – Винница (будет курсировать каждую субботу и воскресенье).

Какие правила следует соблюдать на вокзалах и в поездах: