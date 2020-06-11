У Вінницькій області частково поновили залізничне сполучення. Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення які будуть робити зупинки у Вінницькій області.

Відновити залізничне сполучення у Вінницькій області вирішили після того, як Вінницька ОДА прийняла рішення щодо послаблення протиепідемічних заходів. Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

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Які поїзди зупинятимуться у Вінницькій області

Поки у Вінницькій області зупинятимуться три поїзди.

З 11 червня:

№106/105 Одеса — Київ на станції Вінниця

№772/771 Хмельницький — Київ на станції Гнівань

З 13 червня:

№ 779/780 Суми — Вінниця (курсуватиме щосуботи та щонеділі).

Яких правил слід дотримуватися на вокзалах та у поїздах: