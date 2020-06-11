Укрзалізниця відновила рух поїздів у Вінницькій області: де і коли
У Вінницькій області частково поновили залізничне сполучення. Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення які будуть робити зупинки у Вінницькій області.
Відновити залізничне сполучення у Вінницькій області вирішили після того, як Вінницька ОДА прийняла рішення щодо послаблення протиепідемічних заходів. Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці.
Водночас МОЗ хоче посилити карантин через зростання кількості хворих на COVID-19
Які поїзди зупинятимуться у Вінницькій області
Поки у Вінницькій області зупинятимуться три поїзди.
З 11 червня:
- №106/105 Одеса — Київ на станції Вінниця
- №772/771 Хмельницький — Київ на станції Гнівань
З 13 червня:
- № 779/780 Суми — Вінниця (курсуватиме щосуботи та щонеділі).
Яких правил слід дотримуватися на вокзалах та у поїздах:
- Потрібно перебувати на вокзалах, платформах та поїздах виключно в захисних масках.
- Слід пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.
- Пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах
- Користуватися санітайзерами для рук.
- Дотримуватися соціальної дистанції – не менше 1,5 метри.
- У разі виявлення симптомів ГРВІ залишатися вдома.