Укрзализныця 1 июня начала первый этап восстановления курсирования пригородных поездов. Восстановили движение 439 электричек. Но не во всех регионах Украины.

По данным Укрзализныци, возобновили курсирование пригородные поезда в шести региональных железных дорогах.

В то же время На Кировоградщине загорелась электричка: ее выпустили еще 45 лет назад – фото, видео

Где начали курсировать пригородные поезда

439 электричек запустили по всей Украине:

Донецкая железная дорога – 38 поездов,

Львовская железная дорога – 30 поездов,

Одесская железная дорога – 84 поезда (предварительное расписание)

Южная железная дорога – 156 поездов (расписание)

Приднепровская железная дорога – 22 поезда (предварительное расписание)

Юго-Западная железная дорога – 109 поездов (расписание).

Стоит отметить, что на официальном сайте Укрзализныци написано, что "с расписанием электропоездов, которые восстановили курсирование, можно ознакомиться на сайтах региональных филиалов". Однако на некоторых вебсайтах ещё нет обновленной информации (или не в полном объеме) какие именно электрички и в каких направлениях восстановили курсирование с 1 июня.

Где восстановили курсирование электричек и почему

Еще в пяти областях электрички так и не запустили. Речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Ровненской и Черновицкой областях. Все потому, что Укрзализныця еще не получила решение об ослаблении карантина от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций.

В Хмельницкой области есть разрешение курсирования только на двух направлениях: Жмеринка – Гречаны и Хмельницкий – Волочиск.