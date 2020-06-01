Укрзалізниця 1 червня розпочала перший етап відновлення курсування приміських поїздів. Відновили рух 439 електричок. Але не у всіх регіонах України.

За даними Укрзалізниці, відновили курсування приміські поїзди в шести регіональних залізницях.

Водночас На Кіровоградщині загорілась електричка: її випустили ще 45 років тому – фото, відео

Де почали курсувати приміські поїзди

439 електричок запустили по всій Україні:

Донецька залізниця – 38 поїздів,

Львівська залізниця – 30 поїздів,

Одеська залізниця – 84 поїзди (попередній розклад)

Південна залізниця – 156 поїздів (розклад)

Придніпровська залізниця – 22 поїзди (попередній розклад)

Південно-Західна залізниця – 109 поїздів (розклад).

Варто відзначити, що на офіційному сайті Укрзалізниці написано, що "з розкладом електропоїздів, котрі відновили курсування, можна ознайомитись на вебсайтах регіональних філій". Однак на деяких вебсайта ще немає оновленої інформації (або не у повному обсязі) які саме електрички та в яких напрямках відновили курсування з 1 червня.

Де не відновили курсування електричок та чому

Ще у п'яти областях електрички так і не запустили. Мова йде про Вінницьку, Дніпропетровську, Львівську, Рівненську та Чернівецьку області. Все через те, що Укрзалізниця ще не отримала рішення про послаблення карантину від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій.

У Хмельницькій області є дозвіл курсування тільки на двох напрямках: Жмеринка — Гречани та Хмельницький — Волочиськ.