Укрзализныця возобновляет курсирование поездов дальнего следования с Черновицкой областью. Это обусловлено улучшением эпидемиологической ситуации в регионе.

Железнодорожное сообщение возобновят с 22 апреля 2021 года. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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Он отметил, что Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отменила красный уровень эпидемической опасности в регионе. Укрзализныця возобновит курсирование поездов по таким маршрутам:

№7/8 Киев – Черновцы – Киев;

№117/118 Киев – Черновцы – Киев;

№135/136 Одесса – Черновцы – Одесса;

№357/358 Киев – Рахов – Киев.

Также Криклий отметил, что пассажиры должны придерживаться масочного режима. Железнодорожное сообщение с Черновцами приостанавливали несколько раз в марте и апреле 2021 года из-за большого количества COVID-больных.

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