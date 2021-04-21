Укрзализныця возобновляет движение поездов в Черновцы: расписание новых маршрутов
Укрзализныця возобновляет курсирование поездов дальнего следования с Черновицкой областью. Это обусловлено улучшением эпидемиологической ситуации в регионе.
Источник:Телеграм Владислава Криклия
Железнодорожное сообщение возобновят с 22 апреля 2021 года. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
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Он отметил, что Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отменила красный уровень эпидемической опасности в регионе. Укрзализныця возобновит курсирование поездов по таким маршрутам:
- №7/8 Киев – Черновцы – Киев;
- №117/118 Киев – Черновцы – Киев;
- №135/136 Одесса – Черновцы – Одесса;
- №357/358 Киев – Рахов – Киев.
Также Криклий отметил, что пассажиры должны придерживаться масочного режима. Железнодорожное сообщение с Черновцами приостанавливали несколько раз в марте и апреле 2021 года из-за большого количества COVID-больных.
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