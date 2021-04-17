Поскольку спрос на железнодорожные билеты на Пасху растет, Укрзализныця решила запустить дополнительные рейсы. В частности, в направлениях Киев – Ужгород, Харьков – Одесса, Сумы – Винница и тому подобное.

Таким образом хотят обеспечить равномерное распределение пассажиров. Важно, чтобы в поездах было возможно сохранять социальную дистанцию и люди на вокзалах меньше пересекались.

К теме Укрзализныця хочет на праздники запустить 11 дополнительных поездов на Закарпатье

Перечень поездов

№29/30 Киев – Ужгород. Из Киева отправляется 29, 30 апреля и 2, 3, 7, 8, 9 мая. Из Ужгорода – 30 апреля и 1, 3, 4, 8, 9, 10 мая.

№124/123 Киев – Константиновка. Из Киева отправляется 30 апреля, 3, 7 и 10 мая. Из Константиновки – 1, 4, 8, 11 мая.

№138/137 Хмельницкий – Лисичанск. Из Хмельницкого отправляется 30 апреля, 2 и 8 мая. Из Лисичанска – 1, 3 и 9 мая.

№209/210 Киев – Одесса. Из Харькова отправляется 30 апреля и 2 мая. Из Одессы – 1 и 3 мая.

№239/240 – 207/208 Киев – Ужгород. Из Киева отправляется 30 апреля, 3, 7 и 9 мая. Из Ужгорода – 1, 4, 8, 10 мая.

№242/241 – 210/212 Харьков – Одесса. Из Харькова отправляется 7 мая. Из Одессы – 9 мая.

№211/212 Киев – Львов. Из Харькова отправляется 30 апреля и 3, 7, 9 мая, а из Львова – 1, 4, 8, 10 мая.

№232/231 Запорожье – Ивано-Франковск. Из Запорожья отправляется 30 апреля и 8 мая, из Ивано-Франковска – 1 и 9 мая.

№243/244 Киев – Рахов. Из Киева отправляется 29 апреля 3, 7 и 9 мая, из Рахова – 30 апреля, 4, 8 и 10 мая.

№254/253 Киев – Мариуполь. Из Киева отправляется 30 апреля и 3, 9 мая, из Мариуполя – 1, 4 и 10 мая.

№251/252 Харьков – Николаев. Из Харькова отправляется 29 апреля и 9 мая. Из Николаева – 30 апреля и 10 мая.

№298/297 Николаев – Киев. Из Николаева отправляется 29 апреля, 4, 6, 10 мая. Из Киева – 30 апреля, 5, 7, 11 мая.

№745/746 "Бойковский экспресс" Киев – Славское. Рейсы 1 и 4 мая туда и обратно.

№774/773 Киев – Шостка. Из Киева и Шостки отправляется 4, 10 мая.

№779/780 Сумы – Винница. Из Сум и Винницы отправляется 30 апреля, 4, 7 и 10 мая.

№781/782 Черкассы – Киев. Из Черкасс и Киева отправляется 4, 10 мая.

Билеты на эти рейсы продают уже с 17 апреля.

Кстати Укрзализныця восстанавливает движение поезда Львов – Ужгород