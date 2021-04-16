Укрзализныця намерена в мае запустить 11 дополнительных поездов. Они будут курсировать в Закарпатскую область.

Об этом сообщил Иван Юрик, исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци. 16 апреля он выступил перед нардепами в Раде.

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Ожидаются майские и пасхальные. Поэтому хочу анонсировать, что будем запускать 11 дополнительных поездов на Закарпатье,

– подчеркнул чиновник.

И. о. председателя правления Укрзализныци добавил, что накануне в регионе отменили режим красной зоны и вернулись к ограничениям желтой.

В частности, по его словам, восстановили ряд рейсов поездов дальнего следования. Сейчас Закарпатье с другими областями Украины соединяет 12 поездов.

Закарпатье – в желтой зоне

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 10 апреля отнесла Закарпатскую область к желтой зоне карантина. Ведь в регионе стабилизировалась ситуация с COVID-19.

Поэтому Укрзализныце удалось восстановить полноценное курсирование туда поездов дальнего следования. Речь идет о движении таких поездов: