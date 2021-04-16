Укрзализныця хочет на праздники запустить 11 дополнительных поездов на Закарпатье
Укрзализныця намерена в мае запустить 11 дополнительных поездов. Они будут курсировать в Закарпатскую область.
Источник:24 канал
Об этом сообщил Иван Юрик, исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци. 16 апреля он выступил перед нардепами в Раде.
Ранее Укрзализныця возобновляет движение поезда Львов – Ужгород
Ожидаются майские и пасхальные. Поэтому хочу анонсировать, что будем запускать 11 дополнительных поездов на Закарпатье,
– подчеркнул чиновник.
И. о. председателя правления Укрзализныци добавил, что накануне в регионе отменили режим красной зоны и вернулись к ограничениям желтой.
В частности, по его словам, восстановили ряд рейсов поездов дальнего следования. Сейчас Закарпатье с другими областями Украины соединяет 12 поездов.
Закарпатье – в желтой зоне
Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 10 апреля отнесла Закарпатскую область к желтой зоне карантина. Ведь в регионе стабилизировалась ситуация с COVID-19.
Поэтому Укрзализныце удалось восстановить полноценное курсирование туда поездов дальнего следования. Речь идет о движении таких поездов:
- №45/46 Ужгород – Лисичанск;
- №81/82 Ужгород – Киев;
- №357/358 Киев – Рахов;
- №17/18 Харьков – Ужгород;
- №15/16 Харьков – Рахов;
- №4/3 Запорожье – Ужгород;
- №107/108 Одесса – Ужгород;
- №13/14 Киев – Чоп, Солотвино – Киев;
- №134/133 Николаев – Рахов;
- №26/25 Одесса – Рахов.
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