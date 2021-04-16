Укрзалізниця хоче на свята запустити 11 додаткових поїздів на Закарпатті
Укрзалізниця має намір у травні запустити 11 додаткових поїздів. Вони курсуватимуть до Закарпатської області.
Джерело:24 канал
Про це повідомив Іван Юрик, виконувач обов'язків голови правління Укрзалізниці. 16 квітня він виступив перед нардепами у Раді.
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Очікуються травневі та великодні. Тому хочу анонсувати, що будемо запускати 11 додаткових потягів на Закарпатті,
– підкреслив посадовець.
В. о. голови правління Укрзалізниці додав, що напередодні у регіоні скасували режим червоної зони та повернулися до обмежень жовтої.
Зокрема, за його словами, відновили низку рейсів поїздів дальнього сполучення. Наразі Закарпаття з іншими областями України з'єднує 12 потягів.
Закарпаття – у жовтій зоні
Державна комісія з питань ТЕБ та НС 10 квітня віднесла Закарпатську область до жовтої зони карантину. Адже у регіоні стабілізувалася ситуація з COVID-19.
Через це Укрзалізниці вдалося відновити повноцінне курсування туди поїздів далекого сполучення. Мовиться про рух таких потягів:
- №45/46 Ужгород – Лисичанськ;
- №81/82 Ужгород – Київ;
- №357/358 Київ – Рахів;
- №17/18 Харків – Ужгород;
- №15/16 Харків – Рахів;
- №4/3 Запоріжжя – Ужгород;
- №107/108 Одеса – Ужгород;
- №13/14 Київ – Чоп, Солотвино – Київ;
- №134/133 Миколаїв – Рахів;
- №26/25 Одеса – Рахів.
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