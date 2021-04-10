Закарпатье переходит в желтую карантинную зону. Благодаря этому Укрзализныця восстанавливает движение поездов с 11 апреля. Речь идет о полноценном курсировании поездов дальнего следования в Закарпатскую область.

Поезда дальнего следования будут полноценно курсировать в Закарпатье с 11 апреля 2021 года. Это произошло благодаря тому, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отменила красный уровень эпидемической опасности в регионе.

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Движение каких поездов восстанавливает Укрзализныця

С 11 апреля по полноценному маршруту будут курсировать такие поезда:

№45 / 46 Ужгород – Лисичанск (отправлением с 11 апреля из Лисичанска, с 12 апреля – из Ужгорода)

№81 / 82 Ужгород – Киев (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля – из Ужгорода)

№357 / 358 Киев – Рахов (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля – из Рахова)

№17 / 18 Харьков – Ужгород (с 11 апреля из Харькова, с 12 апреля – из Ужгорода)

№15 / 16 Харьков – Рахов (с 12 апреля из Харькова, с 13 апреля – из Рахова)

№4 / 3 Запорожье – Ужгород (с 12 апреля из Запорожья, с 13 апреля – из Ужгорода)

№107 / 108 Одесса – Ужгород (из Одессы с 11 апреля, с 12 апреля – из Ужгорода)

№13 / 14 Киев – Чоп, Солотвино – Киев (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля – из Солотвино и Чопа)

№134 / 133 Николаев – Рахов (с 12 апреля из Николаева, с 14 апреля – из Рахова)

№26 / 25 Одесса – Рахов (с 11 апреля из Одессы, с 12 апреля – из Рахова).

Билеты на эти рейсы Укрзализныця будет продавать с 18 часов 10 апреля.

Обратите внимание! 10 апреля 2021 года на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили отнести Закарпатскую область в желтую карантинную зону. Это произошло благодаря тому, что область достигла показателей, которые позволяли ей выйти из красной зоны.



Адаптивный карантин / Инфографика 24 канала