Известно, что изменения происходят из-за проведения путевых ремонтных работ. Временные изменения претерпели маршрут и расписание движения пригородных поездов, курсирующих в сообщении Червоноград – Изов – Ковель.

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"В течение 22 – 26 марта 2022 года поезд № 6302\6303 будет курсировать по маршруту Червоноград – Изов, Изов – Сокаль, будет отправляться из Червонограда в 05:00, Изов 07:43 – 08:13, будет прибывать в Сокаль в 10:53", – сообщили в Укрзализныце.

Кроме того, в указанный период поезд № 6304\6305 будет курсировать по маршруту Сокаль – Изов, Изов – Червоноград. Будет отправляться от ст. Сокаль в 17:13, Изов 19:40 – 20:15, будет прибывать в Червоноград в 22:45.

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