Маршрут поезда будет пролегать от станции Киев – Пассажирский через Киев – Волынский, Почайна, Дарница, Киев – Демеевский и обратно. Остановок на станциях не будет.
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Подробнее о маршруте
Поезд будет отправляться в 12:50, а прибывать в 15:19. Перед отправлением, с 12:15, посетители смогут увидеть театрализованную экскурсионную программу по визуализации ключевых событий истории железной дороги Украины. Ее будет организовывать творческое объединение "Ніч в Університеті".
Также пассажиры смогут бесплатно посетить Музей железнодорожного транспорта, расположенный у Южного вокзала.
Цена билета составит 62,68 гривны.
УЗ запустит ретропоезд / Фото "Укрзализныци"
Новые направления Укрзализныци в 2022 году
В Укрзализныце заявили, что к 2026 году запустят 80 новых пригородных и региональных поездов. Говорят о самом масштабном обновлении парка.
Уже анонсировали заказ 100 пассажирских вагонов в 2022 году.