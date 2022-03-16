Укрзализныця назначила этот поезд на среду, 16 марта.

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Укрзализныця запустила дополнительный эвакуационный поезд

Это будет поезд Интерсити+, который будет следовать по маршруту Харьков – Львов. К тому же поезд №234/233 с сообщением Днепр – Чоп, который ходит по графику, отправится 16 июня по маршруту Запорожье – Днепр – Чоп. Из Запорожья поезд отправится в 18:00.

В Укрзализныце напомнили, что на сегодня все рейсы, которые едут в западные области Украины, являются бесплатными. Во время посадки приоритет отдается детям, женщинам и пожилым людям.

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