Укрзалізниця призначила цей поїзд на середу, 16 березня.

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Укрзалізниця запустила додатковий евакуаційний поїзд

Це буде поїзд Інтерсіті+, який прямуватиме за маршрутом Харків – Львів. До того ж поїзд №234/233 зі сполученням Дніпро – Чоп, який входить за графіком, вирушить 16 червня за маршрутом Запоріжжя – Дніпро – Чоп. Із Запоріжжя поїзд відправиться о 18:00.

В Укрзалізниці нагадали, що на сьогодні всі рейси, які їдуть у західні області України є безплатними. Під час посадки пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям.

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