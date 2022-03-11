Для украинцев во время войны запустили новый сайт с актуальной информацией о перевозках. Отмечается, что за границу с начала войны эвакуировали уже 226 тысяч человек, а на запад Украины – 2 миллиона 46 тысяч.

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Как работает сайт

Информацию о маршрутах и ​​вокзалах обновляют ежедневно после 21:00. Можно узнать междугородные сообщения, пригородные и международные эвакуационные рейсы.

Все страны ЕС, имеющие границу с Украиной, пропускают с украинским или загранпаспортом. На сайте можно даже посмотреть очередь на границе.

Посмотреть информацию на сайте Укрзализныци можно здесь.

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