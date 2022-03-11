Для українців під час війни запустили новий сайт з актуальною інформацією щодо перевезень. Зазначається, що за кордон з початку війни евакуювали вже 226 тисяч осіб, а на захід України – 2 мільйони 46 тисяч.

До теми Від початку війни Укрзалізниця евакуювала близько 250 тисяч дітей

Як працює сайт

Інформацію щодо маршрутів і вокзалів оновлюють кожного дня після 21:00. Можна дізнатись міжміське сполучення, приміське та міжнародні евакуаційні рейси.

Усі країни ЄС, які мають кордон з Україною, пропускають з паспортом українським або закордонним. На сайті можна навіть переглянути чергу на кордоні.

Переглянути інформацію на сайті Укрзалізниці можна тут.

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