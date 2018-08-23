"Укрзализныця" добавила на 27 августа дополнительный поезд "Интерсити +" Киев – Львов
Компания "Укрзализныця" для обеспечения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом на 27 августа назначила дополнительный скоростной поезд "Интерсити +", который будет курсировать по маршруту Киев – Львов – Киев.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
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Поезд "Интерсити +" №755 отправится из Киева в 23:31 и прибудет во Львов в 5:43, а в обратном направлении из Львова скоростной поезд №756 отправится в 23:00 и прибудет в Киев в 5:18.
Напомним, эксперт Центра транспортных стратегий Андрей Исаев заявил, что из-за неэффективной работы "Укрзализныци" бизнес уже потерял за полгода около 3 миллиардов гривен, и потеряет еще 3 миллиарда.
Источник: 24 Канал
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