"Укрзалізниця" додала на 27 серпня додатковий поїзд "Інтерсіті +" Київ – Львів

Компанія «Укрзалізниця» для забезпечення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом на 27 серпня призначила додатковий швидкісний поїзд "Інтерсіті +", який курсуватиме за маршрутом Київ – Львів – Київ.

Про це повідомила прес-служба компанії.

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Поїзд "Інтерсіті +" №755 відправиться з Києва о 23:31 і прибуде до Львова о 5:43, а в зворотному напрямку зі Львова швидкісний поїзд №756 відправиться о 23:00 і прибуде до Києва о 5:18.

Нагадаємо, що експерт Центру транспортних стратегій Андрій Ісаєв заявив, що через неефективну роботу "Укрзалізниці" бізнес вже втратив за півроку близько 3 мільярдів гривень, і втратить ще 3 мільярди.