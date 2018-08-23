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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

"Укрзалізниця" додала на 27 серпня додатковий поїзд "Інтерсіті +" Київ – Львів

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27 серпня на маршрут Київ – Львів поставлять додатковий потяг
27 серпня на маршрут Київ – Львів поставлять додатковий потяг / Фото з відкритих джерел

Компанія «Укрзалізниця» для забезпечення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом на 27 серпня призначила додатковий швидкісний поїзд "Інтерсіті +", який курсуватиме за маршрутом Київ – Львів – Київ.

Про це повідомила прес-служба компанії.

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Поїзд "Інтерсіті +" №755 відправиться з Києва о 23:31 і прибуде до Львова о 5:43, а в зворотному напрямку зі Львова швидкісний поїзд №756 відправиться о 23:00 і прибуде до Києва о 5:18.

Нагадаємо, що експерт Центру транспортних стратегій Андрій Ісаєв заявив, що через неефективну роботу "Укрзалізниці" бізнес вже втратив за півроку близько 3 мільярдів гривень, і втратить ще 3 мільярди.

Теги: Новини України Укрзалізниця Подорожі
Джерело: 24 Канал
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