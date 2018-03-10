"Укрзализныця" и Siemens обсудили совместное производство локомотивов

Представители ПАО "Укрзализныця" и компании Siemens AG в Берлине обсудили возможности совместного производства локомотивов.

Об этом сообщает ЦТС.

Руководитель ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов побывал с рабочим визитом в Берлине, где провел встречи с руководством Deutsche Bahn и представителями компании Siemens AG.

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Среди прочего обсуждался вопрос общего с производства тягового подвижного состава.

"Стороны обсудили потребности "Укрзализныци" в локомотивах и пассажирских поездах, возможности сотрудничества по их изготовлению, эксплуатации и обслуживания", – сообщили в "Укрзализныце".

Отмечается, что руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов также рассказал о потребностях и планах развития инфраструктуры компании, в частности, современных системах автоматики, электрификации и сортировочных станциях.

Напомним, американская компания General Electric и ОАО "Укрзализныця" подписали рамочное соглашение на 1 миллиард долларов США по поставкам тепловозов, их локализации и обслуживанию. Рамочное соглашение было подписано на 15 лет.