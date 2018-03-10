"Укрзалізниця" та Siemens обговорили спільне виробництво локомотивів

Представники ПАТ "Укрзалізниця" і компанії Siemens AG у Берліні обговорили можливості спільного виробництва локомотивів.

Про це повідомляє ЦТС.

Керівник ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов побував з робочим візитом в Берліні, де провів зустрічі з керівництвом Deutsche Bahn і представниками компанії Siemens AG.

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Серед іншого обговорювалося питання спільного з виробництва тягового рухомого складу.

"Сторони обговорили потреби Укрзалізниці в локомотивах і пасажирських поїздах, можливості співпраці щодо їх виготовлення, експлуатації та обслуговування", — повідомили в "Укрзалізниці".

Зазначається, що керівник Укрзалізниці Євген Кравцов також розповів про потреби і плани розвитку інфраструктури компанії, зокрема, сучасних систем автоматики, електрифікації та сортувальних станцій.

Нагадаємо, американська компанія General Electric та ПАТ "Укрзалізниця" підписали рамкову угоду на 1 мільярд доларів США щодо поставок тепловозів, їхньої локалізації та обслуговування. Рамкова угода була підписана на 15 років.