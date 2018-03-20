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"Укрзализныця" назначила на Пасху первые дополнительные поезда: известны направления

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"Укрзализныця" назначила на Пасху 4 дополнительных поезда / Фото из открытых источников

Из-за традиционного повышения спроса на пассажирские перевозки во время Пасхальных праздников, "Укрзализныця" начала назначать дополнительные поезда. По состоянию на 20 марта уже назначены первые 4 поезда.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд №191/192 сообщением Киев - Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля. Из Киева поезд будет отправляться в 8:03, а во Львов прибывает в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

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Поезд № 243/244 сообщением Киев - Львов будет курсировать 7 и 10 апреля. Из Киева поезд отправится в 5:27, а во Львов прибудет в 14:20. В обратном направлении поезд отправится в 9:40 и прибудет в 19:05.

Поезд № 197/198 сообщением Киев - Ковель курсировать 7 и 9 апреля. Из Киева поезд отправится в 7:28, а в Ковель прибудет в 16:53. В обратном направлении поезд отправится о 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 787/788 сообщением Харьков - Константиновка 9 апреля в 19:03 отправится из Харькова и в 23:30 прибудет в Константиновки. В обратном направлении поезд отправится 10 апреля в 5:00 и прибудет в Харьков в 9:50

Теги: Новости Украины железная дорога Транспорт Укрзализниця Пасхальные праздники
Источник: 24 Канал
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