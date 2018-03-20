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"Укрзалізниця" призначила на Великдень перші додаткові поїзди: відомі напрямки

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"Укрзалізниця" призначила на Великдень 4 додаткові поїзди / Фото з вільних мереж

Через традиційне підвищення попиту на пасажирські перевезення під час Великодніх свят, "Укрзалізниця" почала призначати додаткові поїзди. Станом на 20 березня вже призначено перші 4 поїзда.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Поїзд №191/192 сполученням Київ - Львів курсуватиме 6, 7 та 9 квітня. З Києва поїзд вирушатиме о 8:03, а до Львова прибуватиме о 17:55. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме об 11:58 та прибуватиме до Києва о 21:46.

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Поїзд № 243/244 сполученням Київ - Львів курсуватиме 7 та 10 квітня. З Києва поїзд вирушить о 5:27, а до Львова прибуде о 14:20. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 9:40 і прибуде о 19:05.

Поїзд № 197/198 сполученням Київ - Ковель курсуватиме 7 та 9 квітня. З Києва поїзд вирушить о 7:28, а до Ковеля прибуде о 16:53. У зворотному напрямку поїзд вирушить об 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.

Поїзд № 787/788 сполученням Харків - Костянтинівка 9 квітня о 19:03 вирушить з Харкова та о 23:30 прибуде до Костянтинівки. У зворотному напрямку поїзд вирушить 10 квітня о 5:00 та прибуде до Харкова о 9:50

Теги: Новини України Великодні свята Укрзалізниця Транспорт залізниця
Джерело: 24 Канал
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