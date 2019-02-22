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      "Укрзализныця" отдала рынок масел двоим людям: эксперт раскрыл схему

      79 Читати новину українською
      Владимир Даценко
      Владимир Даценко / Screenshot

      В 2017 году "Укрзализныця" разработала и внедрила систему допуска к применению в своих структурах масел, которая отдала этот рынок в руки двоих монополистов.

      Таким образом, только за 2018 год Украина потеряла около 600 млн гривен. Ведь цены этих производителей на 30% превышают средние рыночные показатели. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель проекта "Zалізниця без корупції" Владимир Даценко.

      "Участники перед тем, как принять участие в тендерах, должны пройти процедуру аккредитации производства. Соответственно, в этих тендерах участвуют только дилеры "Азмола" или British Petrochemicals, принадлежащие Александру Пономареву, а компании-посредники – Александру Грановскому. Таким образом, два человека поделили рынок поставки масел", – говорит он.

      Что касается международных поставщиков или других украинских производителей, то они, по словам Даценко, пока не выигрывают в таких тендерах, поскольку их дисквалифицируют.

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      Теги: Новости Украины Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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