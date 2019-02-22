"Укрзалізниця" віддала ринок олив двом людям: експерт розкрив схему
У 2017 році "Укрзалізниця" розробила і впровадила систему допуску до застосування в своїх структурах олив, яка віддала цей ринок в руки двох монополістів.
Таким чином, тільки за 2018 рік Україна втратила близько 600 млн гривень. Адже ціни цих виробників на 30% перевищують середні ринкові показники. Про це на прес-конференції заявив керівник проекту "Zалізніця без корупції" Володимир Даценко.
"Учасники перед тим, як взяти участь у тендерах, повинні пройти процедуру акредитації виробництва. Відповідно, в цих тендерах беруть участь тільки дилери "Азмолу" або British Petrochemicals, що належать Олександру Пономарьову, а компанії-посередники — Олександру Грановському. Таким чином, дві людини поділили ринок постачання олив", — говорить він.
Що стосується міжнародних постачальників або інших українських виробників, то вони, за словами Даценка, поки не виграють в таких тендерах, оскільки їх дискваліфікують.
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