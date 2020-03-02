Укрзализныця пока не будет поднимать цены на проезд

Проезд в поездах в марте не подорожает. Хоть индексацию тарифов и обещали провести с марта 2020 года, однако пока соответствующий приказ в профильном министерстве не подписали.

Это подтвердил и министр инфраструктуры Владислав Криклий, и пресс-служба Укрзализныци. Слова Криклия процитировали в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

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Индексацию тарифов планировалось осуществлять поэтапно – с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+, но соответствующий приказ в министерстве пока не согласован,

– отметил он.

В то же время, в ведомстве сетуют: из года в год компания продолжает получать миллиардные убытки от пассажирских перевозок. Так, поступления от них покрывают лишь 43% затрат на их организацию.

Криклий, в свою очередь, добавил, что крайне низким остается уровень компенсаций из государственного и местных бюджетов расходов на перевозку льготников.

В 2019 году Укрзализныця перевезла льготников почти на 1,07 миллиарда гривен, а были компенсированы лишь 136 миллионов гривен или 12,8%,

– пояснил министр.

Внимание! Последний раз тарифы на пассажирские перевозки пересматривали в октябре 2018 года. Тогда стоимость билетов выросла на 12%. Это произошло после проведения второго этапа индексации цен.