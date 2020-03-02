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      Укрзалізниця поки не підніматиме ціни на проїзд

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      В Укрзалізниці ціни на квитки поки не зростатимуть / "5 канал"

      Проїзд у поїздах у березні не подорожчає. Хоч індексацію тарифів і обіцяли провести з березня 2020 року, однак поки відповідний наказ у профільному міністерстві не підписали.

      Це підтвердив і міністр інфраструктури Владислав Криклій, і пресслужба Укрзалізниці. Слова Криклія процитували у пресслужбі Міністерства інфраструктури України.

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      Індексацію тарифів планувалося здійснювати поетапно – з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, окрім 1-го класу поїздів Інтерсіті+, але відповідний наказ у міністерстві поки не погоджено,
      – зауважив він.

      Водночас, в Укрзалізниці нарікають: з року в рік компанія продовжує отримувати мільярдні збитки від пасажирських перевезень. Так, надходження від них покривають лише 43% витрат на їх організацію.

      Криклій, своєю чергою, додав, що вкрай низьким залишається рівень компенсацій з державного та місцевих бюджетів витрат на перевезення пільговиків.

      У 2019 році Укрзалізниця перевезла пільговиків майже на 1,07 мільярда гривень, а компенсовані були лише 136 мільйонів гривень або 12,8%,
      – пояснив міністр.

      Увага! Востаннє тарифи на пасажирські перевезення переглядали у жовтні 2018 року. Тоді вартість квитків зросла на 12%. Це сталося після проведення другого етапу індексації цін.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Владислав Криклій Міністерство інфраструктури Ціни Залізниця Укрзалізниця Новини України Новини політики
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