Укрзалізниця поки не підніматиме ціни на проїзд

Проїзд у поїздах у березні не подорожчає. Хоч індексацію тарифів і обіцяли провести з березня 2020 року, однак поки відповідний наказ у профільному міністерстві не підписали.

Це підтвердив і міністр інфраструктури Владислав Криклій, і пресслужба Укрзалізниці. Слова Криклія процитували у пресслужбі Міністерства інфраструктури України.

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Індексацію тарифів планувалося здійснювати поетапно – з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, окрім 1-го класу поїздів Інтерсіті+, але відповідний наказ у міністерстві поки не погоджено,

– зауважив він.

Водночас, в Укрзалізниці нарікають: з року в рік компанія продовжує отримувати мільярдні збитки від пасажирських перевезень. Так, надходження від них покривають лише 43% витрат на їх організацію.

Криклій, своєю чергою, додав, що вкрай низьким залишається рівень компенсацій з державного та місцевих бюджетів витрат на перевезення пільговиків.

У 2019 році Укрзалізниця перевезла пільговиків майже на 1,07 мільярда гривень, а компенсовані були лише 136 мільйонів гривень або 12,8%,

– пояснив міністр.

Увага! Востаннє тарифи на пасажирські перевезення переглядали у жовтні 2018 року. Тоді вартість квитків зросла на 12%. Це сталося після проведення другого етапу індексації цін.