Укрзализныця потратит более 1 миллиарда гривен на пассажирские вагоны

В 2020 году "Укрзализныця" планирует потратить 600 миллионов гривен на покупку новых пассажирских вагонов, а еще 500 миллионов гривен – на модернизацию существующих.

В планах компании купить 26 новых пассажирских вагонов и отремонтировать 40 из используемых на данный момент, сообщили в пресс-служба "Укрзализныци".

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Часть средств на финансирование этой инвестиционной программы – около 700 миллионов гривен – компания рассчитывает получить от индексации тарифов на перевозку пассажиров,

– заявили в "Укрзализныци".

Что известно об индексации тарифов

Индексация будет осуществляться поэтапно. Ежемесячно, с 1 марта до 31 декабря 2020 года, цены на билеты будут расти на 2%. Стоимость проезда будут повышать для всех категорий вагонов, кроме 1-го класса поездов "Интерсити+".

В результате "Укрзализныця" увеличит стоимость билетов на проезд в своих поездах на 22%.

В "Укрзализныце" добавили, что в последний раз тарифы на пассажирские перевозки пересматривали в 2018 году. С тех пор цены на комплектующие детали для пассажирских вагонов существенно выросли.



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Обратите внимание! Пассажирские перевозки являются убыточными для компании и финансируются из доходов грузовых перевозок. "Укрзализныця" прогнозирует, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут составить 14,3 миллиарда гривен. При этом компания не получает от государства денег на обновление пассажирского подвижного состава, хотя это предусмотрено законодательством.