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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Укрзалізниця витратить понад 1 мільярд гривень на пасажирські вагони

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      Укрзалізниця оновить пасажирські вагони / 24 канал

      У 2020 році Укрзалізниця планує витратити 600 мільйонів гривень на купівлю нових пасажирських вагонів, а ще 500 мільйонів гривень – на модернізацію наявних.

      У планах компанії купити 26 нових пасажирських вагонів та відремонтувати 40 тих, які наразі використовуються, повідомили у пресслужбі Укрзалізниці

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      Частину коштів на фінансування цієї інвестиційної програми – близько 700 мільйонів гривень – компанія розраховує отримати від індексації тарифів на перевезення пасажирів,
      – заявили в Укрзалізниці.

      Що відомо про індексацію тарифів

      • Індексація здійснюватиметься поетапно. Щомісяця, з 1 березня до 31 грудня 2020 року, ціни на квитки зростатимуть на 2%. Вартість проїзду підвищуватимуть для усіх категорій вагонів, окрім 1-го класу поїздів Інтерсіті+.
      • У результаті Укрзалізниця збільшить вартість квитків на проїзд у своїх поїздах на 22%.

      В Укрзалізниці додали, що востаннє тарифи на пасажирські перевезення переглядали у 2018 році. З того часу ціни на комплектувальні деталі для пасажирських вагонів суттєво зросли.

      укрзалізниця квитки ціни
      Як дорожчатимуть квитки на потяги у 2020 році / інфографіка 24 каналу

      Зверніть увагу! Пасажирські перевезення є збитковими для компанії та фінансуються з доходів вантажних перевезень. Укрзалізниця прогнозує, що у 2020 році збитки від пасажирських перевезень можуть сягнути 14,3 мільярда гривень. При цьому компанія не отримує від держави грошей на оновлення пасажирського рухомого складу, хоча це передбачено законодавством.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Укрзалізниця Залізниця Транспорт Гроші
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