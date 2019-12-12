Укрзализныця повышает зарплаты: почему, когда и на сколько

Зарплаты работников Укрзализныци повысят уже в первом квартале 2020 года. Говорится о повышении должностного оклада минимум на 10%, как того требовали профсоюзы.

Укрзализныця и Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей подписали совместный меморандум, о чем говорится на официальном сайте украинского железнодорожного монополиста.

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Компания и профсоюз договорились:

Зарплаты работников компании поднять минимум на 10%.

Сделать это уже в первом квартале 2020 года.

Увеличить к 2020 году финансирование на оздоровление железнодорожников, членов их семей и пенсионеров.

Заметим, что средняя зарплата на Укрзализныци течение 2016 – 2019 лет выросла вдвое.

"Социальный диалог между компанией и профсоюзами будет только усиливаться", – пообещал председатель правления УЗ Евгений Кравцов.