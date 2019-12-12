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      Укрзализныця повышает зарплаты: почему, когда и на сколько

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      Укрзализныця поднимет зарплаты / ukr.media

      Зарплаты работников Укрзализныци повысят уже в первом квартале 2020 года. Говорится о повышении должностного оклада минимум на 10%, как того требовали профсоюзы.

      Укрзализныця и Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей подписали совместный меморандум, о чем говорится на официальном сайте украинского железнодорожного монополиста.

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      Компания и профсоюз договорились:

      • Зарплаты работников компании поднять минимум на 10%.
      • Сделать это уже в первом квартале 2020 года.
      • Увеличить к 2020 году финансирование на оздоровление железнодорожников, членов их семей и пенсионеров.

      Заметим, что средняя зарплата на Укрзализныци течение 2016 – 2019 лет выросла вдвое.

      "Социальный диалог между компанией и профсоюзами будет только усиливаться", – пообещал председатель правления УЗ Евгений Кравцов.

      Как будет выглядеть центральный железнодорожный вокзал Киева после реконструкции – смотрите фото в материале 24 канала.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Укрзализниця Зарплата
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