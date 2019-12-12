Укрзализныця повышает зарплаты: почему, когда и на сколько
Зарплаты работников Укрзализныци повысят уже в первом квартале 2020 года. Говорится о повышении должностного оклада минимум на 10%, как того требовали профсоюзы.
Укрзализныця и Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей подписали совместный меморандум, о чем говорится на официальном сайте украинского железнодорожного монополиста.
Читайте также: Очередной скандал на Укрзализныце: пассажиры "Интерсити" могут получить проблемы с питанием
Компания и профсоюз договорились:
- Зарплаты работников компании поднять минимум на 10%.
- Сделать это уже в первом квартале 2020 года.
- Увеличить к 2020 году финансирование на оздоровление железнодорожников, членов их семей и пенсионеров.
Заметим, что средняя зарплата на Укрзализныци течение 2016 – 2019 лет выросла вдвое.
"Социальный диалог между компанией и профсоюзами будет только усиливаться", – пообещал председатель правления УЗ Евгений Кравцов.
Как будет выглядеть центральный железнодорожный вокзал Киева после реконструкции – смотрите фото в материале 24 канала.
Выбор редакции
-
Напавший на Мирошниченко: Никакого языка не было, я – патриот Украины и говорил он на русскомсегодня , 01:04
-
Главные новости 11 декабря: драка в Раде, детали пожара в Одессе, самый молодой человек года11 декабря , 22:25
-
Возвращение "Приватбанка" Коломойскому: Гончарук инициировал громкий законопроект11 декабря , 22:21