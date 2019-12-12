02:04
12 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ернст руйнує російську пропаганду. Улюблена книга Путіна
      Вєсті Кремля
      21:14, 11 грудня
      Вєсті.UA: Про що Зеленський говорив з Путіним. Бої без правил у Раді
      Вєсті.UA
      20:27, 11 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Укрзалізниця підвищує зарплати: чому, коли і на скільки

      177 Читать новость на русском
      Укрзалізниця підніме зарплати / ukr.media

      Зарплати працівників Укрзалізниці підвищать вже у першому кварталі 2020 року. Мовиться про підвищення посадового окладу щонайменше на 10%, як того вимагали профспілки.

      Укрзалізниця та Профспілка залізничників і транспортних будівельників підписали спільний меморандум, про що мовиться на офіційному сайті українського залізничного монополіста.

      Читайте також: Черговий скандал на Укрзалізниці: пасажири "Інтерсіті" можуть отримати проблеми з харчуванням

      Компанія та профспілка домовилися:

      • Зарплати працівників компанії підняти щонайменше на 10%.
      • Зробити це вже у першому кварталі 2020 року.
      • Збільшити на 2020 рік фінансування на оздоровлення залізничників, членів їхніх сімей та пенсіонерів.

      Зауважимо, що середня зарплата на Укрзалізниці протягом 2016 – 2019 років зросла удвічі.

      "Соціальний діалог між компанією та профспілками буде тільки посилюватись", – пообіцяв голова правління УЗ Євген Кравцов.

      Як виглядатиме центральний залізничний вокзал Києва після реконструкції – дивіться фото у матеріалі 24 каналу.

      Повернення "Приватбанку" Коломойському: Гончарук ініціював гучний законопроєкт
      11 грудня
      3263
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Зарплата Укрзалізниця
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 00:30 Провал Путина в Париже: президент РФ показал свою слабость
      Іван Яковина 642
      11 грудня , 22:25 Головні новини 11 грудня: бійка у Раді, страшні деталі пожежі в Одесі, наймолодша людина року
      Ірина Вихрущ 1491
      9 грудня , 14:10 Папір та чорнила для принтерів – найважливіші параметри для вибору
      227
      11 грудня , 22:00 Второго СССР не будет, или На разрушении империю не построить
      Блог Медіа 699
      11 грудня , 21:51 "Шахтар" розгромно поступився "Аталанті" вдома та вилетів у Лігу Європи: відео
      Вісент Луїс 3079
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук