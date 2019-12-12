Укрзалізниця підвищує зарплати: чому, коли і на скільки

Зарплати працівників Укрзалізниці підвищать вже у першому кварталі 2020 року. Мовиться про підвищення посадового окладу щонайменше на 10%, як того вимагали профспілки.

Укрзалізниця та Профспілка залізничників і транспортних будівельників підписали спільний меморандум, про що мовиться на офіційному сайті українського залізничного монополіста.

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Компанія та профспілка домовилися:

Зарплати працівників компанії підняти щонайменше на 10%.

Зробити це вже у першому кварталі 2020 року.

Збільшити на 2020 рік фінансування на оздоровлення залізничників, членів їхніх сімей та пенсіонерів.

Зауважимо, що середня зарплата на Укрзалізниці протягом 2016 – 2019 років зросла удвічі.

"Соціальний діалог між компанією та профспілками буде тільки посилюватись", – пообіцяв голова правління УЗ Євген Кравцов.

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