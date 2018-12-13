"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов западного направления

"Укрзализныця" предупредила о возможных задержках отдельных пассажирских поездов западного направления. Все потому, что на Киевщине упало дерево и оборвало железнодорожную контактную сеть.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Инцидент произошел в четверг рано утром на перегоне Клавдиево – Бородянка. Железнодорожники уже работают над восстановлением участка. Ремонтники уже восстановили напряжение по парной колее участка и начали пропускать поезда.

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В пути задерживаются некоторые пригородные поезда и далеко сообщения, в частности поезда №98 Ковель – Киев, №705 Киев – Перемышль, №92 Львов – Киев.

В "Укрзализныце" призвали пассажиров быть внимательными и слушать объявления на вокзалах.

К слову, по состоянию на утро 13 декабря из-за снегопадов и сильного ветра в Украине без электроснабжения оказались 170 населенных пунктов в 6 областях.